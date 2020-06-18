آخر التطوارت عن اصابات الكورونا في صور ..

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أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، أنه "بناء الى تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال "تم تسجيل اليوم إصابتين جديدتين بفيروس covid-19 مثبتتين ومؤكدتين مخبريا" وافدتين من إحدى الدول الأفريقية. ولم يسجل اليوم أي حالة مشتبه فيها حتى ساعة إعداد التقرير.



وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 72 توزعوا كالآتي: 61 حالة وافدة من إفريقيا. 3 حالات وافدة من أوروبا. 8 حالات محلية (حالة وفاة واحدة).



وتماثل 31 منهم للشفاء التام". وأضافت في بيان: "إن وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بالتعاون مع طبابة القضاء تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين عبر متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج، على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية - الدفاع المدني.



وتواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم الحجر بحيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة التزام الإرشادات المطلوبة وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية". واكدت الوحدة انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبه فيها، وفق تقرير رئيس طبابة القضاء".



وأملت "من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة". وختم البيان: "بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار في الالتزام التام لعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل".