دياب ترأس الاجتماع الأول للجنة الفنية لمتابعة أزمة معامل الترابة في شكا: لحل يتماشى مع كافة الاطراف المعنية

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رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، مساء أمس، الاجتماع الأول للجنة الفنية لمتابعة أزمة معامل الترابة في منطقة شكا (التي تم تشكيلها وفقا للقرار 97/2020)، حضره وزيرا البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار والصناعة عماد حب الله، المدير العام للصناعة داني جدعون، المدير العام للبيئة برج هتجيان، مستشار رئيس الحكومة الدكتور الياس عساف، رئيس اتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم، رئيس مجلس إدارة شركة الترابة الوطنية بيار ضومط، وممثلون عن شركات الترابة والهيئات البيئية والمدنية وعن جامعتي البلمند والجامعة الأميركية.

وشدد الرئيس دياب في مستهل اللقاء على "ضرورة التوصل إلى حل يتماشى مع كافة الأطراف المعنية، من البلديات ومعامل الترابة والهيئات البيئية والمدنية".

وخلال الاجتماع، جرى التداول في أبرز الحلول المتوفرة والتي تراعي القوانين البيئية لعمل شركات الترابة في المنطقة.