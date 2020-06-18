درغام: لا بد من معالجة ملف المتعاقدين

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أكد مقرر "لجنة التربية النيابية" أسعد درغام أننا وزميلي في التكتل النائب إدكار طرابلسي أخذنا وعد من رئيسة اللجنة النائب بهية الحريري بوضع قضية المتعاقدين على جدول أعمال اللجنة في أقرب وقت للبحث بهذا الملف العالق منذ سنوات، لافتا الى أنه من المعيب ترك قضية المعاقدين من دون معالجة.

واذ أشار خلال لقاء مع الأساتذة المتعاقدين عبر تطبيق ZOOM، الى "أن لجنة التربية مقصرة في عملها، فمن المفروض أن تعقد إجتماعات متتالية لأننا في وضع إستثنائي ونحن مقبلون على أزمة، خصوصا مع النزوح المتوقع من المدارس الخاصة الى الرسمية فالتقديرات تتحدث عن إنتقال 100 الى 120 ألف تلميذ"، شدد على "أن الواقع صعب وسنعمل لايجاد قواسم مشتركة بين حاجة وزارة التربية وامكانيات الدولة، ومطالب الأساتذة المعاقدين، ولذلك طلبنا من الوزير طارق المجذوب تحديد الواقع ومعرفة مدى الحاجة للكادر الاداري والتعليمي.

وفي الختام: وعد درغام بوضع لجنة المتعاقدين في تطورات الأمور عبر التواصل المستمر والتشاور للوصول الى نتائج مرضية.