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لجنة المال توافق على ارقام ومقاربات لجنة تقصي الحقائق.. وكنعان سيرفع التقرير المفصّل الى بري لاجراء المقتضى

18
JUNE
2020
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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت في خلالها تقرير اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق، بحضور النواب: نقولا نحاس، انور الخليل، فؤاد مخزومي، سليم عون، سليم سعادة، ادي ابي اللمع، البير منصور، محمد الحجار، ايوب حميد، جهاد الصمد، غازي زعيتر، أمين شري، عدنان طرابلسي، بلال عبد الله، ياسين جابر، الان عون، ميشال معوض، ديما جمالي، رولى الطبش، نزيه نجم، قاسم هاشم، جورج عقيص، حكمت دي، ميشال موسى، مروان حمادة، علي فياض، طوني فرنجية، سامي فتفت، نهاد المشنوق.
وعقب الجلسة صدر البيان التالي: 
 
" استعرضت اللجنة كافة خلاصات عمل اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة. وبعد العرض والشرح لكل المعطيات التي بحثتها اللجنة الفرعية لناحية الأرقام والمقاربات، تم تحديد أرقام تقريبية هي نتيجة خلاصة عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية (وزارة المال، مصرف لبنان وجمعية المصارف).
 
وبناء على الشرح، وافقت اللجنة على الارقام والمقاربات التي وصلت اليها لجنة تقصي الحقائق، وسوف تترجم سائر هذه الشروحات والمقاربات في التقرير المفصّل الذي سوف يرفعه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الى دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاجراء المقتضى".
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