رسالة تكشف عملية ابتزاز وتهديد... هذا ما حصل مع هذه الفتاة

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ورد الى شعبة العلاقات العامة رسالة عبر خدمة "بلّغ" على موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تتضمن ادعاء فتاة ضد مجهول يستخدم حساباً وهميّاً على موقع فايسبوك بإسم "Safo Zaiter".

ومن خلال المتابعة الفورية والتنسيق مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تبين أن مشغّل الحساب مواطن عمره 27 سنة.

وبالتحقيق معه من قِبل عناصر المكتب المذكور، اعترف بتهديد المدّعية وابتزازها، كونه يملك صوراً غير لائقة عائدة لها، وبأنه استحصل منها على مبالغ مالية كبيرة، إضافةً الى طلبه منها كميّة من بطاقات تعبئة خلوي مسبقة الدفع، وانه تواصل مع ذويها وهدّدهم بفضح أمرها.

كما اعترف بالتعرّض أيضا لعددٍ من الفتيات مستخدماً الطريقة ذاتها والحساب عينهبحسب بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، الذين تعرضوا للابتزاز والتهديد من قبل الحساب المذكور الاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية على الرقم:293293-01، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت المديرية المواطنين الى عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات لأن الإبلاغ عنها يساهم في إنقاذ العديد من الضحايا.