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بايعوا داعش وخطّطوا لقتل عسكريين .. هذا ما اعترف به 3 لبنانيين!

18
JUNE
2020
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه "في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية كلا من اللبنانيين : ( أ.ز ) مواليد 1997، (ص.ز) مواليد 1996 و (إ.خ) مواليد 2000 لإنتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.


بالتحقيق معهم اعترفوا بما يلي :

- بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرّضوا اشخاص آخرين على مبايعة التنظيم .
- سعوا للسفر الى سوريا ومصر للإلتحاق في صفوف تنظيم داعش .
- أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيراً للقيام بأعمال إرهابية .
- خططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية .
بعد إنتهاء التحقيق معهم أحيلوا الى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين."

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