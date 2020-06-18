بايعوا داعش وخطّطوا لقتل عسكريين .. هذا ما اعترف به 3 لبنانيين!

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه "في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية كلا من اللبنانيين : ( أ.ز ) مواليد 1997، (ص.ز) مواليد 1996 و (إ.خ) مواليد 2000 لإنتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.



بالتحقيق معهم اعترفوا بما يلي :

- بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرّضوا اشخاص آخرين على مبايعة التنظيم .

- سعوا للسفر الى سوريا ومصر للإلتحاق في صفوف تنظيم داعش .

- أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيراً للقيام بأعمال إرهابية .

- خططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية .

بعد إنتهاء التحقيق معهم أحيلوا الى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين."