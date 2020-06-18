صرافين غير شرعيين أمام القضاء

A + A -

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

في إطار متابعة أعمال الصرافة والتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي والمضاربة به في السوق السوداء، ضبطت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة كلّا من اللبنانيين(أ.م) في شتورا لتلاعبه بسعر صرف الدولار الأميركي مخالفا تعاميم مصرف لبنان ونقابة الصيارفة، و(ب.ش) في صيدا و (ع.م) في النويري-بيروت لقيامهما بأعمال صيرفة غير شرعية، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية من عملات مختلفة. ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بإشراف القضاء المختص.