وديع كنعان: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في المجلس الأعلى للسياحة

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طرح وديع كنعان رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي تأليف المجلس الأعلى للسياحة، على أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية، ويكون رئيس الحكومة نائباً له، وعضوية وزير السياحة ووزير الثقافة ووزير الداخلية والبلديات، ووزير البيئة، ووزير الاشغال، ووزير الزراعة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد ووزير المال. على أن يتم تأليف مجلس تنفيذي تابع للمجلس الأعلى من القطاع الخاص، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في المجلس النيابي للقطاع السياحي مع لجنة الزراعة والسياحة برئاسة النائب أيوب حميد، وحضور وزير السياحة رمزي مشرفية، وبمشاركة رئيس ومدير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورؤساء النقابات السياحية.

واقترح كنعان خلال الاجتماع تشكيل منصة مالية سياحية استثمارية بالبنى التحتية السياحية، عرضها كذلك على وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة خلال اجتماعه مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر كنعان ان هذه المنصة تعالج حاجة عدد كبير من الودائع المصرفية التي تبحث عن استثمارات، والهدف من المنصة التحفيز على الاستثمار في القطاع السياحي، ما يسهم في الحفاظ على استمرارية المؤسسات السياحية" علماً ان هذه المنصة تخفف من وطأة الديون المصرفية اللتي تهدد استمرارية عدد من المؤسسات السياحية وبانتقال ملكية عدد آخر منها إلى المصارف.

وأكد كنعان أن "الهدف الاكبر يبقى الاستثمار بالبنى التحتية السياحية لخلق مقاصد سياحية كاملة موجهة ومهدفة لفئة معينة من السياح، بعدد غرف يتوجه الى ال “tourisme de masse”، خاتماً بالقول " إن الاستثمار في القطاع السياحي اصبح حاجة للمودعين في المصرف".