وفد من التيار زار القنصلية في سيدني ورسالة شكر للجهود المبذولة لإجلاء اللبنانيين

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بعد نجاح الحكومة اللبنانية في وضع خطة شاملة لإجلاء العالقين في الخارج نتيجة توقف حركة الطيران العالمي، كان للقنصلية العامة في سيدني-استراليا دور مهمّ في تنظيم رحلات الإجلاء من أستراليا إلى لبنان بغية عودة اللبنانيين الموجودين في سيدني الى ربوع الوطن سالمين. تقديراً لهذه الجهود، زار وفد من التيار الوطني الحرّ- سيدني دارة القنصلية اللبنانية حيث التقوا سعادة القنصل العام شربل معكرون وسعادة القنصل ريمون الشملاتي لشكرهما على الجهود المبذولة والإثناء على الدور الذي لعبته القنصلية لإنجاح هذه المهمة. ضمّ الوفد ممثل المجلس الوطني في التيار الوطني الحرّ عن قارة أستراليا السيد طوني طوق، منسق هيئة سيدني السيد شربل ديب وأعضاء من الهيئة.