نقابة موظفي القطاع الخلوي تُعلّق الإضراب

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اعتبرت "نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي"، في بيان، أن الموظفين "أثبتوا اليوم ان شعارنا قوتنا بوحدتنا هو الأساس والطريق لتحقيق المطالب".

أضافت: "لقد أثبتوا، خلال هذه الأزمة أهمية روحية التضامن والتكافل بينهم في سبيل تحقيق المطالب المحقة، فألف تحية وتقدير لكل الموظفين".

وثمنت "عاليا كل الجهود الكبيرة والطيبة التي بذلت وأثمرت عن حل مشكلة صرف الرواتب للموظفين، وبخاصة جهود معالي وزير الاتصالات الاستاذ طلال حواط ورئيس وأعضاء لجنة الاعلام والاتصالات النيابية وإدارتي شركتي ألفا وتاتش". وطالبت أن "تستمر هذه الجهود الطيبة لحل مسألة المستحقات العالقة عن الأعوام السابقة".

وتابعت: "إن النقابة، وبناء على ما صدر عن إدارتي شركة ألفا وتاتش من تأكيدات ومعطيات لدفع رواتب شهر أيار، تعلن تعليق الاضراب وتطلب من جميع الموظفين العودة إلى مزاولة أعمالهم كالمعتاد".

وختمت: "إن النقابة تعاهد جميع الموظفين بأنها سوف تستمر ببذل كل الجهود لضمان الحقوق والمكتسبات كافة".