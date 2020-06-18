عناوين الصحف ليوم الخميس 18 حزيران 2020

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الأخبار: قيصر لحصار المقاومة: الجولة الأخيرة... بدأت

مشاريع الصين للبنان: أكثر من 12 مليار دولار



مفاوضات ترسيم الحدود: عون يقترح سحب الملف من برّي







البناء: اليوم الأول من تطبيق قانون قيصر: عقوبات تجدّد ‏عقوبات قديمة.. وجواب روسيّ شديد اللهجة/‏ اهتمام أميركيّ بالردّ على كلام السيد ‏نصرالله… وانشغال في الكيان بتحليله /‏ الصين تؤكد استعدادها للتعاون في ‏لبنان… وتنفي ضمناً قبول التمويل فقط ‏‏/‏

نداء الوطن: خلاصة "تقصّي الحقائق": خليط من "البازل" وبنك التسويات الدولية

طريق "الشرق" مسدود... إيران "مخنوقة" والصين "لا تريد مشاكل"!

النهار: أي "حوار" بين مطرقة قيصر وسندان نصرالله ؟



اللواء: مشاورات واسعة لإقناع رؤساء الحكومات وفرنجية بالمشاركة في حوار بعبدا

مجلس النواب يقترب من أرقام المركزي لردم الفجوة.. وسجال بين السفيرة الأميركية وحزب الله

الجمهورية: تحذيرات من »الفوضى اإلجتماعية«

واشنطن: عقوبات متواصلة في إطار »قيصر«

the daily star: Hariri warns of 'consequences' over Caesar Act breach



l'orient le jour: L’opposition reste sceptique en attendant d’y voir plus clair

La présidence ne semble pas vouloir établir un ordre du jour de la rencontre.