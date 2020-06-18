عناوين الصحف ليوم الخميس 18 حزيران 2020

الأخبار: قيصر لحصار المقاومة: الجولة الأخيرة... بدأت
مشاريع الصين للبنان: أكثر من 12 مليار دولار
مفاوضات ترسيم الحدود: عون يقترح سحب الملف من برّي
البناء: اليوم الأول من تطبيق قانون قيصر: عقوبات تجدّد عقوبات قديمة.. وجواب روسيّ شديد اللهجة/ اهتمام أميركيّ بالردّ على كلام السيد نصرالله… وانشغال في الكيان بتحليله / الصين تؤكد استعدادها للتعاون في لبنان… وتنفي ضمناً قبول التمويل فقط /
نداء الوطن: خلاصة "تقصّي الحقائق": خليط من "البازل" وبنك التسويات الدولية
طريق "الشرق" مسدود... إيران "مخنوقة" والصين "لا تريد مشاكل"!
النهار: أي "حوار" بين مطرقة قيصر وسندان نصرالله ؟
اللواء: مشاورات واسعة لإقناع رؤساء الحكومات وفرنجية بالمشاركة في حوار بعبدا
مجلس النواب يقترب من أرقام المركزي لردم الفجوة.. وسجال بين السفيرة الأميركية وحزب الله
الجمهورية: تحذيرات من »الفوضى اإلجتماعية«
واشنطن: عقوبات متواصلة في إطار »قيصر«
the daily star: Hariri warns of 'consequences' over Caesar Act breach
l'orient le jour: L’opposition reste sceptique en attendant d’y voir plus clair
La présidence ne semble pas vouloir établir un ordre du jour de la rencontre.