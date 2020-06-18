أسرار الصحف ليوم الخميس 18 حزيران 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر نيابي إن استخدام رئيس الحكومة مصطلح الانقلاب وإسقاط الانقلاب في إطلالته الأخيرة لم يكن موفقا لأن جدية أي انقلاب على الحكومة ترتبط بتورّط حلفاء لها فيه. وإذا كان هذا ما يقصده رئيس الحكومة فهذا يجعل من الصعب إسقاط الانقلاب. وإذا لم يكن هذا التورط موجوداً يصعب الحديث عن انقلاب، لأنه لا يؤخذ على خصوم الحكومة سعيهم لإسقاطها.



كواليس

قالت مصادر إيرانية واسعة الاطلاع، انتظروا كيف ستدعم إيران سورية رداً على قانون قيصر ورفعاً لمستوى التحدّي بتقديم المشتقات النفطية لها مجاناً بدلاً من الدولار الذي كانت ترسله للدعم ويكلفها العناء والمشقة لتوفيره ونقله. وهكذا ستقدم الدولة السورية لأسواقها هذه المشتقات بأسعار جيّدة بعملتها الوطنية وسيعود مردود البيع لخزينة الدولة صافياً من دون استنزاف مواردها بالعملات الصعبة.



اللواء: أسرار

همس

لم يشأ مرجع كبير الذهاب مع قطب سياسي أبعد من التمني، تاركاً الأمور تأخذ مجراها في البيئة المعنية.



غمز

رفعت بعض المصارف مستـوى تقديمـاتهـا عـبـر الـ A.T.M، لدرجة المضاعفة، في ما يتعلق بالسحوبات بالليرة اللبنانية



لغز

يتّفق محللون على أن المقاربة لقيادي حزبي، غالباً، ما تثير حساسيات في الشق الداخلي!

نداء الوطن: خفايا

يسعى وزير سابق ارتبط اسمه بإشكال دموي في البلد إلى تعيين زوجته كمديرة عامة في وزارة الصحة بعدما فشل في تعيينها مديرة عامة في وزارة السياحة.

لوحظ أن هناك تركيزاً غير مبرر قانونياً لدى مرجع قضائي على أحد المصارف، بشكل يتناغم مع رسالة قاسية للمصرف نفسه وردت في مضمون خطاب حزبي.

تردّد أن مجموعة تابعة لإحدى الشخصيات النيابية الطرابلسية الموالية كانت شريكة في عمليات التخريب الأخيرة في الفيحاء.