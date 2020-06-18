living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 18 حزيران 2020

18
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مصدر نيابي إن استخدام رئيس الحكومة مصطلح الانقلاب وإسقاط الانقلاب في إطلالته الأخيرة لم يكن موفقا لأن جدية أي انقلاب على الحكومة ترتبط بتورّط حلفاء لها فيه. وإذا كان هذا ما يقصده رئيس الحكومة فهذا يجعل من الصعب إسقاط الانقلاب. وإذا لم يكن هذا التورط موجوداً يصعب الحديث عن انقلاب، لأنه لا يؤخذ على خصوم الحكومة سعيهم لإسقاطها.


كواليس

قالت مصادر إيرانية واسعة الاطلاع، انتظروا كيف ستدعم إيران سورية رداً على قانون قيصر ورفعاً لمستوى التحدّي بتقديم المشتقات النفطية لها مجاناً بدلاً من الدولار الذي كانت ترسله للدعم ويكلفها العناء والمشقة لتوفيره ونقله. وهكذا ستقدم الدولة السورية لأسواقها هذه المشتقات بأسعار جيّدة بعملتها الوطنية وسيعود مردود البيع لخزينة الدولة صافياً من دون استنزاف مواردها بالعملات الصعبة.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
لم يشأ مرجع كبير الذهاب مع قطب سياسي أبعد من التمني، تاركاً الأمور تأخذ مجراها في البيئة المعنية.


غمز
رفعت بعض المصارف مستـوى تقديمـاتهـا عـبـر الـ A.T.M، لدرجة المضاعفة، في ما يتعلق بالسحوبات بالليرة اللبنانية


لغز
يتّفق محللون على أن المقاربة لقيادي حزبي، غالباً، ما تثير حساسيات في الشق الداخلي!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يسعى وزير سابق ارتبط اسمه بإشكال دموي في البلد إلى تعيين زوجته كمديرة عامة في وزارة الصحة بعدما فشل في تعيينها مديرة عامة في وزارة السياحة.

لوحظ أن هناك تركيزاً غير مبرر قانونياً لدى مرجع قضائي على أحد المصارف، بشكل يتناغم مع رسالة قاسية للمصرف نفسه وردت في مضمون خطاب حزبي.

تردّد أن مجموعة تابعة لإحدى الشخصيات النيابية الطرابلسية الموالية كانت شريكة في عمليات التخريب الأخيرة في الفيحاء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout