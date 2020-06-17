توقيف أشخاص يتلاعبون بسعر صرف الليرة... وهذه هي التفاصيل!

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :" متابعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في الغبيري وطرابلس وصيدا وصور والنبطية والزلقا والنبي شيت وعرسال وشتورا، كلا من اللبنانيين (ع.ع.غ.) يملك محطةً لبيع المحروقات، (ح.ن.م.) يملك سوبر ماركت ،(ف.م.ح) يملك محلا لبيع الألعاب، ( م.م.ن) يعمل في مجال بيع الخضار،(م.ج.س)،(ح.ح.ح) يعمل في مجال بيع بطاقات تعبئة الهواتف الذكية ، (م.ع.ح) يعمل كسائق إجرة، (ج.إ.ن) يعمل في مجال تجارة السيارات، (ج.ح.ت)، (ع.ا.ق) يملك محلا لبيع الهواتف، (م.ا.ع) يعمل كسائق، (ح.م.ت) و(ح.ن.ز).

والفلسطينيين اللاجئين في لبنان (خ.م.س)،(و.خ.خ)،(س.خ.خ)،(م.ع.ع) و (خ.أ.ر) , والفلسطيني السوري (م.ح.خ). والسوريين (إ.ج.ص)، (س.إ.ر) يعمل في مجال الدهان، (ع.م.غ) و (م.م.غ) يملكان محلاً لبيع الهواتف، والمصري (ع.ر.د).

جميعهم يقومون بأعمال الصرافة دون ترخيص ودون التقيّد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصّرافين.

كما ضبطت دورية من المديرية في محلة الدورة السوريين (م.ت.ع) و (ج.ت.ع) يقومان بشراء الدولار الأميركي في السوق السوداء لارسال المبالغ التي يحصلان عليها الى سوريا لصالح السوري (ع.م.ع).

بمراجعة المدّعي العام المالي تم توقيفهم جميعاً وإحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية.