جنبلاط بعد اللقاء مع الحريري: الطريق طويل مع الحريري وبري والمخلصين من اجل تجاوز العقوبات

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تساءل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في كلمة بعد استقباله رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، “هل نحن من قمنا بإنشاء قانون قيصر؟ بل يجب على الدولة اللبنانية البحث في كيفية التعامل مع تداعياته لان القانون ليس لبنانيا ويطبق على أي دولة تتعامل مع سوريا، ويمكن غضّ النظر عن قانون قيصر ولكن ذلك يرتّب تداعيات على لبنان”.

وشدد الحريري انه “يجب على الحكومة تقرير ما يجب أن تفعله في ما يخص قانون قيصر فنحن معارضة ونحن لسنا ضدّ الحوار ولكن في الأزمة التي نواجهها لم يعد ينفع الحوار بلا نتائج”، معتبرا أنه “ليس أمرا جديدا محاولة تشويه صورة طرابلس بدءا من مشاكل جبل محسن وباب التبانة التي توقفت فجأة بفعل قرار سياسي.

وقال: “”سرايا المقاومة لم تقصر تماماً كما غيرها” والغطاء من عندنا مرفوع عن جميع الناس”، مشددا على أن “طرابلس لن تدفع الثمن مرة أخرى”.

بدوره لفت جنبلاط إلى أن “هذه الزيارة هي من اجل التضامن مع بيروت وطرابلس، وللتأكيد على أهمية الحوار بالرغم من كل الظروف الصعبة التي نعاني منها حاليا”، مشيراً الى ان “الطريق طويل مع الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري والمخلصين في لبنان من اجل تجاوز العقوبات، ولن نفقد الامل بنهاية المطاف”.

ورأى جنبلاط أن طرابلس وبيروت دفعتا الثمن والاعتدال المسلم المسيحي يدفع الثمن ولقاؤنا اكد على الاعتدال رغم الصعوبات الهائلة وسنكمل في هذا المسار.