هذا ما اعلنه سليم صفير بعد اجتماع لجنة المال والموازنة!

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أشار رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور سليم صفير، في تصريح، إلى أنّه "بعد اختتام اللجنة الفرعية للجنة المال والموازنة الاجتماعات التي عقدتها على مدى شهر كامل حول خطة الحكومة مع وزارة المال ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، يهمنا أن نتوجه بالشكر لرئيس اللجنة وأعضائها وللسادة النواب الكرام أولاً لإعطائنا هذه الفرصة وثانياً للنقاشات الموضوعية التي دارت، والتي تساهم حتماً في بلورة مقاربات ايجابية ومفيدة للبلد. وطبعاً ستكون جمعية المصارف على استعداد دائم للمشاركة في مثل هذا المسار، خصوصاً في إطار المجلس النيابي الكريم".