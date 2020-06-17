ماذا جرى خلال لقاء جنبلاط - الحريري؟

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استقبل الرئيس سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط"، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على رأس وفد نيابي وحزبي ضم رئيس "اللقاء الديموقراطي النائب" تيمور جنبلاط والنواب نعمة طعمة، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، هنري حلو، اكرم شهيب، وائل أبو فاعور، مروان حمادة وفيصل الصايغ والوزير السابق غازي العريضي والسيدين ظافر ناصر و حسام حرب، في حضور النائبين رلى الطبش وسامي فتفت والوزير السابق غطاس خوري.

ويتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد وسبل التنسيق والتعاون بين الحزب و"تيار المستقبل".