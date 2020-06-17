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اللجنة المركزية للعسكريين المتقاعدين في التيار شجبت حرق المحال التجارية والعبث بالممتلكات العامة

17
JUNE
2020
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عقدت اللجنة المركزية للعسكريين المتقاعدين في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة العميد المتقاعد نزيه الحداري ، وجرى التداول في التطورات الأخيرة، خصوصاً أعمال التخريب المتعمّد التي قامت بها مجموعات مشبوهة في وسط بيروت وعدد من أحياء مدينة طرابلس وقطع الطرقات في عدة مناطق.


وشجب المجتمعون إقدام هذه المجموعات على حرق المحال التجارية والعبث بالممتلكات العامة والخاصة بشكل سافر، واستخدام العنف ضد القوى العسكرية والأمنية الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى في صفوفها، ما يؤشر الى وجود نيات مبيتة لدى هذه المجموعات ومن يقف خلفها على استهداف مسيرة السلم الأهلي. ونوه المجتمعون بجهود الجيش والأجهزة الأمنية التي أفضت الى إعادة الأمن والاستقرار وقطع دابر الفتنة، مناشدين المعنيين التشدد في محاسبة المعتدين .


وتوقف المجتمعون عند بعض الأصوات والأقلام المغرضة التي تحاول تشويه مسيرة اللجنة، مؤكدين أن العمل على تأسيس اللجنة بدأ قبل فترة طويلة من إقامة التجمع الذي يغمز من ناحيته البعض، وأن العسكريين المتقاعدين في التيار يمارسون حقهم الطبيعي في العمل الوطني كسائر المواطنين، وهم ليسوا في وارد مواجهة أحد من رفاقهم العسكريين إلى أيّ مجموعة انتموا، بل سيكونون الصوت الصارخ في الدفاع عن حقوق جميع العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، كما أنهم اختاروا أصلاً الانضمام إلى التيار انطلاقاً من تلاقي مبادئهم مع مبادئه.

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