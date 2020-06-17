living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قرارات إعفاء وتقسيط لمؤسسة المياه تحسسًا بالظروف الراهنة

17
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان سلسلة قرارات تهدف إلى تقسيط المتوجبات على المشتركين وإعفاء من غرامات بنسب معينة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عنهم تحسسًا منه بالظروف الإقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

 

وجاءت القرارات كالتالي:

1. يتعلق القرار الأول بتقسيط دفع بدل اشتراك المياه لهذا العام (أربع وثلاث ودفعتان)، وذلك كالتالي:
· على أربع دفعات: الأولى قبل 31 تموز 2020، الثانية قبل 30 أيلول 2020، الثالثة قبل 30 تشرين الثاني 2020، والرابعة قبل نهاية العام الحالي.
· على ثلاث دفعات: الأولى قبل 31 آب 2020، الثانية قبل 30 تشرين الأول 2020، الثالثة قبل نهاية العام الحالي.
· على دفعتين: الأولى قبل 30 تشرين الأول 2020، الثانية قبل نهاية العام 2020.


2. ينص القرار الثاني على تخفيض بدل تأسيس الإشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته: 60 في المئة لاشتراكات المياه بالعيار و78 في المئة لاشتراكات المياه بالعداد، إضافة إلى تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90 في المئة.


أما القرار الثالث فينص على التالي:
· الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الإشتراكات العائدة للعام 2019 وما قبله بنسبة 85 في المئة لغاية 31 كانون الأول 2020
· تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2020 لفترة أقصاها كانون الأول 2022
· تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2022

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout