living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سامي الجميّل للسيّد نصرالله: إنت "بليتنا"

17
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ردّ رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالأمس، متسائلا: "هل يحقّ لفريق معيّن تحديد وتقرير مصير باقي الشعب اللبناني؟"،

 

وقال: "لا جواب في كلام نصرالله للأزمة الإقتصادية والمالية والنقدية التي يعيشها الشعب اللبناني وما نستخلصه هو أن الحل هو الذهاب الى منطق الإقتصاد الممانع على مثال الدول الممانعة الأخرى وبالتالي لا إستثمار وخروج من الإقتصاد العالمي وتكريس للعزلة".


وحذر الجميل من أن خروج لبنان من الإقتصاد العالمي يعني أن لا فرص عمل ولا إستثمارات ولا دعمًا دوليًّا ولا سوق للمنتجات اللبنانية في الخارج وبالتالي الليرة ستتدهور أكثر، معتبرا أن "المشكلة التي نواجهها أنه بعد التسوية الرئاسية أصبح منطق حزب الله هو منطق الدولة لأنه وضع يده على الدولة ولأن بعض الأفرقاء قرروا تسليم السلطة للحزب".


وإذ شدد على أن "الدستور ليس وجهة نظر"، توجه لنصرالله بالقول: "نحن لسنا عملاء بل لبنانيين ونعتبرك لبناني مثلنا ونطلب منك وضع نفسك معنا تحت سقف الدستور وما نطلبه هو إعادة بناء لبنان جديد ولن ننجر الى منطق الأمن الذاتي والكلام الطائفي"، مضيفا: "أنت "بليتنا" بهذه الحكومة التي قلت إنها حكومتك والقرار الوحيد الذي اتخذته هو في ما يخصّ معمل سلعاتا ولا قرار آخر اتخذ لا إقتصادي ولا غيره .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout