سامي الجميّل للسيّد نصرالله: إنت "بليتنا"

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ردّ رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالأمس، متسائلا: "هل يحقّ لفريق معيّن تحديد وتقرير مصير باقي الشعب اللبناني؟"،

وقال: "لا جواب في كلام نصرالله للأزمة الإقتصادية والمالية والنقدية التي يعيشها الشعب اللبناني وما نستخلصه هو أن الحل هو الذهاب الى منطق الإقتصاد الممانع على مثال الدول الممانعة الأخرى وبالتالي لا إستثمار وخروج من الإقتصاد العالمي وتكريس للعزلة".



وحذر الجميل من أن خروج لبنان من الإقتصاد العالمي يعني أن لا فرص عمل ولا إستثمارات ولا دعمًا دوليًّا ولا سوق للمنتجات اللبنانية في الخارج وبالتالي الليرة ستتدهور أكثر، معتبرا أن "المشكلة التي نواجهها أنه بعد التسوية الرئاسية أصبح منطق حزب الله هو منطق الدولة لأنه وضع يده على الدولة ولأن بعض الأفرقاء قرروا تسليم السلطة للحزب".



وإذ شدد على أن "الدستور ليس وجهة نظر"، توجه لنصرالله بالقول: "نحن لسنا عملاء بل لبنانيين ونعتبرك لبناني مثلنا ونطلب منك وضع نفسك معنا تحت سقف الدستور وما نطلبه هو إعادة بناء لبنان جديد ولن ننجر الى منطق الأمن الذاتي والكلام الطائفي"، مضيفا: "أنت "بليتنا" بهذه الحكومة التي قلت إنها حكومتك والقرار الوحيد الذي اتخذته هو في ما يخصّ معمل سلعاتا ولا قرار آخر اتخذ لا إقتصادي ولا غيره .