سفارة الصين في لبنان في موقف لافت .. ماذا جاء فيه؟!

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أصدرت سفارة الصين في لبنان بيانا أوضحت فيه التعاون العملي الصيني اللبناني.

وجاء في البيان:

"في الأيام الأخيرة، تتابع وسائل الإعلام اللبنانية باهتمام بالتعاون العملي بين الصين ولبنان.

وفي الإجابة على الاستفسارات الموجهة اليها، أوضحت سفارة الصين لدى لبنان أن الجانب الصيني على استعداد للقيام بالتعاون العملي بنشاط مع الجانب اللبناني على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وذلك في إطار العمل المشترك لبناء الحزام والطريق.

وتلتزم الصين دوما في تعاونها مع الخارج بالدور الرئيسي للشركات والدور القيادي للسوق والدور التحفيزي للحكومة والتشغيل التجاري. وتظل الشركات الصينية تتابع باهتمام فرص التعاون في البنية التحتية والمجالات الأخرى في لبنان وتبقى على التواصل مع الجانب اللبناني في هذا الصدد."