مؤسسة كهرباء لبنان تردّ على أنطوان حبشي

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صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان، البيان الآتي:

"تعقيبا على ما ورد في المؤتمر الصحافي لسعادة النائب أنطوان حبشي حول زيادة في كميات الفيول اويل المستوردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بعد العام 2017 بنسبة 25 الى 30 في المئة، توضح المؤسسة أن هذه الزيادة تعود بشكل أساسي الى وضع معملي المحركات العكسية الجديدين في الجية والذوق في الخدمة خلال هذا العام؛ الأول بتاريخ 27/2/2017 والثاني بتاريخ 23/3/2017.



من جهة أخرى، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان ان كميات الفيول اويل التي يتم تفريغها في خزاناتها وخزانات القاديشا لا تخرج من هذه الخزانات بأي طريقة من الطرق وتستخدم فقط لتشغيل معامل الإنتاج التابعة لها وباخرتي إنتاج الطاقة.



وفي هذا السياق، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان مرة جديدة أنها على استعداد دائم للإجابة على أي استفسار وإعطاء أي معلومات حول المواضيع المتعلقة بها بكل شفافية ووضوح".