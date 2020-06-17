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"كورونا"يدخلُ مرفأ طرابلس!

17
JUNE
2020
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أوضحت إدارة مرفأ طرابلس في بيان "بخصوص إصابة احد عمال المرفأ بفيروس كورونا"، وأعلنت أنه "تبلغنا اليوم صباحا من وزارة الصحة العامة بأنه نتيجة قيامها بفحوصات عشوائية في منطقة وادي النحلة تبين لها إصابة احد الأشخاص الذي يعمل بصفة عامل بتفريغ السفن في مرفأ طرابلس".


واشارت الإدارة إلى أنه "على الفور تم التواصل مع الأجهزة الأمنية في المرفأ (مخابرات الجيش، امن عام وجمارك)، ونقابة العمال وشركة الستيفادور التي يعمل لديها ذلك العامل وبلدية طرابلس، وتم إيقاف عمل السفينة موقتا، وحصر العمال المخالطين الذين قدر عددهم 17 عاملا، والذين تم حجرهم في منازلهم بتوجيهات من وزارة الصحة".


وأضافت، "أبلغتنا وزارة الصحة بواسطة طبيب القضاء حلمي درويش بأنها سترسل غدا فريقا طبيا مجهزا بالمعدات والأدوات الطبية كافة ، لإجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين وغيرهم من العمال". لافتاً أنها "اتخذت إدارة المرفأ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ونقابة العمال وشركات الستيفادور والمتعهدين في المرفأ أقصى إجراءات الطوارئ والخطوات الاحترازية لحماية جميع العاملين في المرفأ من انتقال العدوى، لحين إجراء الفحوصات وإعلان النتائج".

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