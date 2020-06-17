انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار.. في هذا اليوم

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتحول ليلا الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة كما يتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الجمعة، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر حتى صباح الأحد حيث يستقر تدريجيا.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

- الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتحول ليلا الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية اعتبارا من الظهر.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة (دون معدلاتها الموسمية) كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتد أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية اعتبارا من الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة التي تصل سرعتها أحيانا الى 60 كلم/س.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 27 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية - غربية الى غربية، سرعتها بين 10 الى 25 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,51