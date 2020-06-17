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الرئيس عون تسلم تقرير الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الموجه الى الأمم المتحدة واستقبل الوزيرين السابقين بقرادوني والخطيب

17
JUNE
2020
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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت شؤونا سياسية وفي مجال حقوق الانسان.
 
الوزير السابق كريم بقرادوني
وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير السابق كريم بقرادوني واجرى معه جولة افق تناولت شؤونا سياسية تتصل بالأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة.
 
الوزير السابق طارق الخطيب
كذلك، استقبل الرئيس عون نائب رئيس " التيار الوطني الحر" للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب وتداول معه في شؤون الساعة، إضافة الى حاجات منطقة الشوف.
 
رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان
وتسلم الرئيس عون من رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور فادي جرجس التقرير الذي أعدته الهيئة عن أوضاع حقوق الانسان في لبنان والموجه الى مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، وذلك في اطار آلية الاستعراض الدوري الشامل UPR لتقييم وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان. وتمنى الدكتور جرجس على رئيس الجمهورية السعي لاصدار المراسيم المتعلقة بتفعيل عمل اللجنة.
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