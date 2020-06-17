البنك الدولي ينفي مزاعم الإنهيار

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الجمهورية: وزّع البنك الدولي في بيروت مساء أمس بياناً نفى فيه ما نُسب اليه من تَنبؤ بانهيار لبنان خلال ثلاثة اسابيع. وهنا نصه: «عطفاً على الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، والذي نَسب إلى البنك الدولي «تنبؤاً بانهيار لبنان»، ينفي البنك الدولي هذا الخبر الذي لا أساس له، ويؤكد البنك الدولي أنه لا يصدر مثل هذه التوقعات، وأنّ رصده وتحليله وبياناته الاقتصادية حول لبنان منشورة على موقعه الالكتروني الخاص بلبنان. لقد كان البنك الدولي شريكاً طويل الأمد للبنان وللشعب اللبناني، ويكرّر التزامه بدعم جهود لبنان في مواجهة التحديات الاجتماعية والمالية والاقتصادية التي تواجهه».