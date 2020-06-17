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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 حزيران 2020

17
JUNE
2020
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الديار: بري يمهد بلقاءات للتهدئة... وحوار بعبدا الوطني في 25 حزيران: السلم الاهلي

لبنان يستنفر لاستيعاب مفاعيل قانون «قيصر» والحكومة تدرس خياراتها
دوامة سعر صرف الدولار تابع ... اسعار متعددة والضحية المواطن وقدرته الشرائية

 

 

 



البناء: بعبدا تستعدّ لاستضافة لقاء وطنيّ جامع الأسبوع المقبل… ‏وبرّي يستقبل الحريري /‏ نصرالله: لن نسمح بالفتنة مستعدّون ‏لتأمين النفط بالليرة من إيران الصين ‏جاهزة /‏ ‏ لمعادلة السلاح أو الجوع أو سأقتلك ‏معادلتنا: لن نجوع ولن نترك السلاح ‏وسأقتلك ثلاثاً /‏

 

 

 

 


الأخبار: فرنسا تغامر باليونيفيل
للتوجه شرقاً وبحث التبادل التجاري مع دول صديقة بالليرة اللبنانية | نصرالله: سنردّ على الحصار
انقطاع أدوية القلب: فتّش عن مافيا الشركات!

 

 

 

 

نداء الوطن: السلطة تكرّس "السوق السوداء"... ونصرالله يضع لبنان في مواجهة "قيصر"
"أبوكاليبس" على الأبواب... العد العكسي بدأ!

 

 

 

 

اللواء: كباش «قيصر» اللبناني بين النأي وخيارات نصرالله
لقاء بين رؤساء الحكومات لدرس المشاركة في حوار بعبدا.. والقطاعات بين الإقفال والإضراب

 

 

 

 

النهار: صحّة اللبنانيّين في خطر

 

 

 

 

الجمهورية: "تكويعة" حكومية عن الخطة

 

 

 


the daily star: US sanctions aim to starve both Lebanon and Syria: Nasrallah

 

 

 

 

l'orient le jour: Le Liban, à partir d’aujourd’hui, face aux inconnues de la loi César

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