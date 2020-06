عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 حزيران 2020

A + A -

الديار: بري يمهد بلقاءات للتهدئة... وحوار بعبدا الوطني في 25 حزيران: السلم الاهلي

لبنان يستنفر لاستيعاب مفاعيل قانون «قيصر» والحكومة تدرس خياراتها

دوامة سعر صرف الدولار تابع ... اسعار متعددة والضحية المواطن وقدرته الشرائية





البناء: بعبدا تستعدّ لاستضافة لقاء وطنيّ جامع الأسبوع المقبل… ‏وبرّي يستقبل الحريري /‏ نصرالله: لن نسمح بالفتنة مستعدّون ‏لتأمين النفط بالليرة من إيران الصين ‏جاهزة /‏ ‏ لمعادلة السلاح أو الجوع أو سأقتلك ‏معادلتنا: لن نجوع ولن نترك السلاح ‏وسأقتلك ثلاثاً /‏



الأخبار: فرنسا تغامر باليونيفيل

للتوجه شرقاً وبحث التبادل التجاري مع دول صديقة بالليرة اللبنانية | نصرالله: سنردّ على الحصار

انقطاع أدوية القلب: فتّش عن مافيا الشركات!





نداء الوطن: السلطة تكرّس "السوق السوداء"... ونصرالله يضع لبنان في مواجهة "قيصر"

"أبوكاليبس" على الأبواب... العد العكسي بدأ!

اللواء: كباش «قيصر» اللبناني بين النأي وخيارات نصرالله

لقاء بين رؤساء الحكومات لدرس المشاركة في حوار بعبدا.. والقطاعات بين الإقفال والإضراب

النهار: صحّة اللبنانيّين في خطر

الجمهورية: "تكويعة" حكومية عن الخطة



the daily star: US sanctions aim to starve both Lebanon and Syria: Nasrallah

l'orient le jour: Le Liban, à partir d’aujourd’hui, face aux inconnues de la loi César