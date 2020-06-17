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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 17 حزيران 2020

17
JUNE
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر مالي إن قيمة العروض الصينية التمويلية لمشاريع تنفذها وتديرها شركات صينية في لبنان يزيد عن 12 مليار دولار وإن الرقم قابل لبلوغ 20 ملياراً إذا تمّ ضمن بروتوكول حكومة لحكومة، لكن الحكومة اللبنانية لا تزال متردّدة في بدء مفاوضات رسمية تتخطى شكليات الاستماع.

 


كواليس

نقلت مواقع إعلاميّة في كيان الاحتلال تقارير أمنيّة تتحدث عن مخاوف كبيرة لدى أجهزة المخابرات تجاه ضم أراضي الضفة الغربية لأنها ستؤدي إلى اشتعال انتفاضة لشهور تتحوّل تدريجياً إلى أعمال عسكرية ضد جيش الاحتلال وتنتهي بخلق وضع شبيه بغزة في عدد من مناطق الضفة.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
كشف دبلوماسي بارز أمام أصدقائه أن الولايات المتحدة لا تهتم في لبنان، إلا من زاوية العقوبات على حزب الله.


غمز
حضر على الطاولة بين مرجع كبير ومسؤول كبير سابق، موضوع وقف الاشتباك السياسي مع التيار الحاكم!


لغز
انكشفت المساعدات الغذائية، التي وزعتها الحكومة، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والآليات المتعبة، عن سوء إدارة وتمييز، وإعطاء غير المحتاجين قبل المحتاجين.

 

 

 

 

الجمهورية: أسرار


"أمله خاب" في أداء بعض الوزراء!

يؤكد قريبون من مرجع رسمي أن أمله خاب في أداء بعض الوزراء بعد اختبارهم.

 

استمهال مسؤول مالي 48 ساعة؟

تبيّن أن الحديث عن استمهال مسؤول مالي 48 ساعة للعودة بأرقام حسّاسة الى مجلس النواب، مُفبرك.

 

هذا ما نُقل عن وزير في جلسة خاصة!

نُقل عن وزير في جلسة خاصة أنه كان يتوقع من نفسه القيام بأعمال وإنجازات كبيرة إلّا أنه بدا عاجزاً أمام كل هذه التراكمات اليومية.

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