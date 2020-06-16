ندى البستاني تشن هجوماً عنيفاً على حبشي ... "نصيحة "أخوية" حافظ على ما تبقى لك من مصداقية اذا وُجدت"

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ردت وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني على النائب انطوان حبشي عبر حسابها الخاص على تويتر قائلة:

"حضرة النائب @antoinebhabchi يمكن الصدمة من خسارتك لمصداقيتك اليوم قدّام الرأي العام خلّتك تشوف غلط وتحسب غلط. المستندات يللي عرضتها منّا لدراسة Mott Macdonald ولا الارقام مظبوطة. بدي عزبك تجمع هالرقمين بالصورة هون وتشوف انو المجموع حوالي ٦٣٨ ألف $ لعقد Mott Macdonald".

وبدوره عاد ورد حبشي قائلاً:

"عاطيكي صورة كاملة عن الكلفة صادرة عن مجلس الإنماء والإعمار. اجمل شي الاجتزاء، احسن كذبة يللي فيها جزء من الحقيقة. للموضوع تتمة. انتظري في الاستتار."

لتعود وترد البستاني عليه:

"نصيحة "أخوية" لا تتمادى بالخطأ وحافظ على ما تبقى لك من مصداقية اذا وُجدت."