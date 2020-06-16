رسالة من السفارة اللبنانية في الجزائر الى رعاياها...

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راسلت السفارة اللبنانية في الجزائر الجالية اللبنانية المتواجدة في البلاد بعد ان اجلت جزء منهم الى لبنان وقد تبين خلو الطائرة التي اقلتهم من اي اصابه بفيروس كورونا، وهذا ما جاء في الرسالة:

أبنـــاء الجاليــة الأعـــزّاء،

تحيــة طيّبـــة،

يسرّنــــا أن نُهنّئ أنفسنــا وجميع أبنــاء الجاليـة اللبنانيــة المقيمة بالجزائر إثر نجــاح عمليـة إجــلاء الرعايـــا اللبنانييــن التي تمّت يوم أمس الإثنيـن على متن طائرة طيران الشرق الأوسط التي حطّت مساءً بكل أمـــن وسلامــة على أرض مطار رفيـق الحريري الدولي.

وتتوالى الأخبـار السارة، حيث وردنــا صبيحة اليـــوم نبــأ خلـــو جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة من أيّ إصابة بفيروس كورونا، عفـانـا الله وإياكــم، حيث كانت كل نتائج التحاليل التي أجريت لهم سلبيـــة ولله الحمـد، وإن دلّ ذلك على شيئ، فإنّمـــا يدل على القدر الكبير من الوعـــي والحرص الذي تحلّى به أبنـاء جاليتنــا الأعزّاء، من خلال إلتزامهم بكافــة الإجراءات الإحترازيــــة والتدابير الوقائيـــة الصارمــة التي إتخذتهـــا السلطات الجزائرية مشكورة تطبيقــا لتوصيـات منظّمة الصحـــة العالميــة في سبيل الحــدّ من إنتشــار فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، يتوجّـــه سعادة سفير لبنـــان لدى الجزائر الدكتور/ محمــد حسـن بخالص شكره وإمتنـــانه لكل من ساهـم من قريب أو من بعيــد في تيسير إتمام ونجاح هذه الرحلــة، وما ذلك بالشيء الغريب على أبناء الشعب اللّبناني العظيــم، السّامي بأخلاقه وقيّمـه ومبادئه والمتألق بتضحياتـــه وتحدّيـــادته وإنتصاراته.

ومن هذا القبيل، يؤكّــد سعادة السفير، مرة أخرى، حرصــه الكبير على خدمة جميع أبناء الجاليـــة المتواجدين على أرض الجزائر الطيبة، فأبواب السفارة اللبنانيــة مفتوحـــة دائما أمام الجميـع، وكذا سعيــه الدائـم على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بما يخدم مصلحـــة البلدين والشعبين الشقيقـيــــن، كما يجدّد سعادة السفير عزمــه على المُضيّ قدما نحو آفــاق مستقبــل زاهـر لأبنـــاء جاليتنا الأعزاء وغـــدٍ أفضل للعلاقات الأخويــة الطيبة التي تربط الجزائر بلبنان، متنميـــاً الخير والســلام للجميــع.