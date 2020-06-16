living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رسالة من السفارة اللبنانية في الجزائر الى رعاياها...

16
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

راسلت السفارة اللبنانية في الجزائر الجالية اللبنانية المتواجدة في البلاد بعد ان اجلت جزء منهم الى لبنان وقد تبين خلو الطائرة التي اقلتهم من اي اصابه بفيروس كورونا، وهذا ما جاء في الرسالة:

أبنـــاء الجاليــة الأعـــزّاء،

تحيــة طيّبـــة،

يسرّنــــا أن نُهنّئ أنفسنــا وجميع أبنــاء الجاليـة اللبنانيــة المقيمة بالجزائر إثر نجــاح عمليـة إجــلاء الرعايـــا اللبنانييــن التي تمّت يوم أمس الإثنيـن على متن طائرة طيران الشرق الأوسط التي حطّت مساءً بكل أمـــن وسلامــة على أرض مطار رفيـق الحريري الدولي.

وتتوالى الأخبـار السارة، حيث وردنــا صبيحة اليـــوم نبــأ خلـــو جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة من أيّ إصابة بفيروس كورونا، عفـانـا الله وإياكــم، حيث كانت كل نتائج التحاليل التي أجريت لهم سلبيـــة ولله الحمـد، وإن دلّ ذلك على شيئ، فإنّمـــا يدل على القدر الكبير من الوعـــي والحرص الذي تحلّى به أبنـاء جاليتنــا الأعزّاء، من خلال إلتزامهم بكافــة الإجراءات الإحترازيــــة والتدابير الوقائيـــة الصارمــة التي إتخذتهـــا السلطات الجزائرية مشكورة تطبيقــا لتوصيـات منظّمة الصحـــة العالميــة في سبيل الحــدّ من إنتشــار فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، يتوجّـــه سعادة سفير لبنـــان لدى الجزائر الدكتور/ محمــد حسـن بخالص شكره وإمتنـــانه لكل من ساهـم من قريب أو من بعيــد في تيسير إتمام ونجاح هذه الرحلــة، وما ذلك بالشيء الغريب على أبناء الشعب اللّبناني العظيــم، السّامي بأخلاقه وقيّمـه ومبادئه والمتألق بتضحياتـــه وتحدّيـــادته وإنتصاراته.

ومن هذا القبيل، يؤكّــد سعادة السفير، مرة أخرى، حرصــه الكبير على خدمة جميع أبناء الجاليـــة المتواجدين على أرض الجزائر الطيبة، فأبواب السفارة اللبنانيــة مفتوحـــة دائما أمام الجميـع، وكذا سعيــه الدائـم على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بما يخدم مصلحـــة البلدين والشعبين الشقيقـيــــن، كما يجدّد سعادة السفير عزمــه على المُضيّ قدما نحو آفــاق مستقبــل زاهـر لأبنـــاء جاليتنا الأعزاء وغـــدٍ أفضل للعلاقات الأخويــة الطيبة التي تربط الجزائر بلبنان، متنميـــاً الخير والســلام للجميــع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout