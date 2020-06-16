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كورونا - صور: كم بلغ عدد الإصابات الجديدة ؟

16
JUNE
2020
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اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، في بيان اليوم، بأنه "تم تسجيل 3 إصابات بفايروس covid-19 اليوم، مثبتة ومؤكدة مخبريا وافدين من أحدى الدول الأفريقية، وصدرت نتائج الحالات الأربع المشتبهة التي سجلت أمس وجميعها سلبية، ولم يسجل اليوم أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير.

اضاف البيان ان "عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 70 مصابا توزعوا على الشكل التالي:
59 حالة وافدة من إفريقيا.
3 حالات وافدة من أوروبا.
8 حالات محلية (حالة وفاة واحدة).
وقد تماثل 30 منهم اللشفاء بشكل تام".

واعلنت انه ب"التعاون مع طبابة القضاء تتم متابعة المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني) كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم بالحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".

واكدت الوحدة انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة. وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل".

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