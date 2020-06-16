وزير الصحة: حريصون على استمرار التعاون وتطويره

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إستهل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن سلسلة زياراته للمستشفيات الخاصة، بعد جولاته على غالبية المستشفيات الحكومية في المناطق اللبنانية، بتفقد مستشفى هارون في المتن الشمالي عصر اليوم، حيث كان في استقباله نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.



وأكد الوزير حسن أن "هذه المستشفيات شريك أساسي لوزارة الصحة العامة خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان"، مبديا "الحرص على استمرار التعاون وتطويره، ولافتًا إلى أهمية صون مصلحة المريض أولا والمحافظة ثانيا على جودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة".