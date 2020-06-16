حمدان: عليكم الدفاع عن جيشنا الوطني والقوى الأمنية ..

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غرد العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

تعليقاً على ما صدر عن اجتماع نواب بيروت فيما يتعلق بالجيش اللبناني والقوى الأمنية حول الأحداث التي حصلت في بيروت بتاريخ ١٣-٦-٢٠٢٠:

أولاً: أنتم أيها المجتمعون أعضاء المجلس النيابي التي تمثلون مدينة بيروت جزء لا يتجزأ من فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة وصاحبة القرار التي تدير البلاد وتتحمل مسؤولية ما يجري فيها.



ثانياً: إن ما صدر عنكم فيما يتعلق بردة الفعل الذي قام بها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في مواجهة المخربين مرفوضة ومردودة إليكم، وأنتم بالتحديد عليكم الدفاع عن جيشنا الوطني والقوى الأمنية ودعوة جميع المواطنين الى الوقوف مع هذه القوى في وجه فورة المخربين.



ثالثاً: التقصير الوحيد الذي تقوم به الأجهزة الأمنية هو عدم ذكر أسماء هؤلاء الذين عاثوا فساداً وتخريباً في الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي اذا ما ذكرت الأسماء بوضوح تام ندرك عندئذ من هو المسؤول حقيقة عما جرى في ١٣-٦-٢٠٢٠