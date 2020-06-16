بالصور: القرار الظني بقضية جريمة قبرشمون!

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أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية مارسيل باسيل قراره الظني في حادثة إطلاق النار على موكب وزير الدولة السابق لشؤون النازحين صالح الغريب في حزيران 2019، والتي أدت الى مقتل القياديين في الحزب الديمقراطي اللبناني سامر أبو فراج ورامي سلمان وإصابة آخرين.

وأشار القاضي باسيل في قراره الى "إيجاب محاكمة المدعى عليهم وعددهم ثمانية أمام المحكمة العسكرية الدائمة بجرائم التحريض ومحاولة القتل وإطلاق النار في الهواء وتخريب الممتلكات"، كما طلب تدريكهم الرسوم والنفقات وإيداع الأوراق جانب النيابة العامة العسكرية لإحالتها الى المرجع المختص.