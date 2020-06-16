البنك الدولي ينفي التقارير المنسوبة اليه عن "تنبؤ مزعوم بانهيار لبنان"

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نفى البنك الدولي، في بيان، الاخبار المتداولة على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة اليه عن "تنبؤ مزعوم بانهيار لبنان".

وجاء في البيان:

"بعد الأخبار الأخيرة التي تم تداولها على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنسب إلى البنك الدولي "تنبؤ مزعوم بانهيار لبنان"، يرى البنك الدولي أنه من الضروري إنكار هذه التقارير التي لا أساس لها من الصحة.

كما يرغب البنك الدولي بالتأكيد على أنه لا يصدر تنبؤات مماثلة وبأن مراقبته الاقتصادية وتحليلاته وبياناته عن لبنان يتم نشرها على موقعه الرسمي على الإنترنت الخاص بلبنان. لطالما كان البنك الدولي شريكاً طويل الأمد للبنان وللشعب اللبناني، ويكرر التزامه بدعم جهوده لمواجهة التحديات الاجتماعية والمالية والاقتصادية التي يعاني منها."