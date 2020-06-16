بانو: الرئيس عون يولي اهتماماً مباشراً لما تعرّضت له منطقة الأسواق التجارية

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زار صباح اليوم عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد أنطوان بانو القصر الجمهوري في بعبدا حيث التقى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فأطلعه على أجواء لقاء نواب بيروت الذي عقد امس للبحث في الأوضاع التي شهدتها العاصمة وأعمال الشغب التي حصلت فيها والأضرار التي لحقت بالمتاجر والمؤسسات.



وأكد بانو أنّ فخامة الرئيس يولي اهتماماً مباشراً لما تعرّضت له منطقة الأسواق التجارية، وانه أوعز بالتعويض على المتضرّرين بعد اجراء مسح للأضرار، بالإضافة الى اتّخاذ تدابير أمنية مناسبة تحول دون تكرار اعمال الشغب في الوسط التجاري خصوصاً وفي المناطق اللبنانية عموماً.



وأشار النائب بانو الى أنّ الرئيس عون جدّد إدانته للاعتداءات التي استهدفت العاصمة وعدد من المناطق اللبنانية.

وشكّل اللقاء مناسبةً للتطرّق إلى حاجات منطقة الأشرفية.