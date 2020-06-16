living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توأمان حاولا تهريب المخدرات بطريقة مبتكرة!

16
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 
في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، وبعد ضبط كمية من المواد المخدّرة في مطار رفيق الحريري الدولي -بالتنسيق في ما بين الجمارك وإحدى شركات الشحن- وهي عبارة عن /١،١/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، و/١٠٠/ غ من مادة الكوكايين، موضّبة باحترافية عالية داخل /٥/ بلاطات معدّة للتهريب الى الكويت.
 
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، توصّل الى تحديد مكان تواجد الرأس المدبّر لهذه العملية، ويُدعى:
- س. ط. (مواليد ١٩٥٩، لبناني)
 
بتاريخ ١٠ /٦ /٢٠٢٠، كمنت له دورية من المكتب المذكور في محلّة "قرنة الحمرا"، ولدى محاولته الفرار عملت على مطاردته، وجرى إطلاق النار باتجاه
إطارات سيارته، وتمكنت من توقيفه في منطقة البياضة - المتن.
بالتحقيق معه، اعترف أنه أقدم -بالاشتراك مع آخرين- على عملية التهريب، وبتجهيز شقة كان قد استأجرها ووضع المخدرات داخل البلاط وصبّها. كما جرى مداهمة الشقة، وضبط المعدّات المُستخدمة.
 
في هذا الإطار، وبعد التنسيق الفوري مع ضابط الارتباط لدى السفارة الكويتية في لبنان، أوقف الشخص الذي كان سيستلّم الكمية هناك، بحيث تبين انه الشقيق التوأم للشخص الذي أوقف في لبنان، ويدعى:
- ر. ط. (مواليد ١٩٥٩)
 
أودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته، والعمل جارٍ لتوقيف سائر المتورطين في البلدَين.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout