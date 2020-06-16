توأمان حاولا تهريب المخدرات بطريقة مبتكرة!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، وبعد ضبط كمية من المواد المخدّرة في مطار رفيق الحريري الدولي -بالتنسيق في ما بين الجمارك وإحدى شركات الشحن- وهي عبارة عن /١،١/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، و/١٠٠/ غ من مادة الكوكايين، موضّبة باحترافية عالية داخل /٥/ بلاطات معدّة للتهريب الى الكويت.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، توصّل الى تحديد مكان تواجد الرأس المدبّر لهذه العملية، ويُدعى:

- س. ط. (مواليد ١٩٥٩، لبناني)

بتاريخ ١٠ /٦ /٢٠٢٠، كمنت له دورية من المكتب المذكور في محلّة "قرنة الحمرا"، ولدى محاولته الفرار عملت على مطاردته، وجرى إطلاق النار باتجاه

إطارات سيارته، وتمكنت من توقيفه في منطقة البياضة - المتن.

بالتحقيق معه، اعترف أنه أقدم -بالاشتراك مع آخرين- على عملية التهريب، وبتجهيز شقة كان قد استأجرها ووضع المخدرات داخل البلاط وصبّها. كما جرى مداهمة الشقة، وضبط المعدّات المُستخدمة.

في هذا الإطار، وبعد التنسيق الفوري مع ضابط الارتباط لدى السفارة الكويتية في لبنان، أوقف الشخص الذي كان سيستلّم الكمية هناك، بحيث تبين انه الشقيق التوأم للشخص الذي أوقف في لبنان، ويدعى:

- ر. ط. (مواليد ١٩٥٩)

أودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته، والعمل جارٍ لتوقيف سائر المتورطين في البلدَين.