عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 حزيران 2020

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الأخبار: قانون «قيصر»: لتكن حرباً!

دياب يستسلم لحزب المصرف؟

رئيس الحكومة: عون لا يريد إقالة الحاكم





الديار: فترة اختبار «للنوايا» الامنية والاقتصادية ورئيس الحكومة يسأل «وينيي الدولة»؟

«فجوة» بين «الامن السياسي» «والميداني» وراء تمدد «فوضى» الشمال وبيروت

«فرصة اخيرة» من بعبدا «والسراي» لضبط سعر الدولار... قبل اسبوع «الحسم»





نداء الوطن: شغب بيروت... السلطة تسأل "وينيي الدولة" وعينها على "7 ومجموعات بقاعية"!

"قيصر" لبنان... "لا تهاون ولا استثناءات"



اللواء: آلية لجم الدولار تتعثر.. وأزمة المحروقات أمام مجلس الدفاع!

لجنة المال تصوب «الفجوة الرقمية».. والمصالحة الدرزية تنتهي بتشكيل لجنة ثلاثية



البناء: برّي يرعى لقاء جنبلاط وأرسلان: لترتيب البيت الدرزي… وفتح طريق المصالحات

دياب للهيئات المعنيّة: مهلة شهر طلباً لنتائج عمليّة ماليّة وإطلاق عجلة الرقابة والقضاء

النهار: دياب يختزل العهد ويطلق "حربه" على الفساد



الجمهورية: هجوم سوري على الدولار اللبناني



the daily star: Diab declares 'war on corruption'

l'orient le jour: Taux dollar/livre : la Sûreté générale mobilisée