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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 16 حزيران 2020

16
JUNE
2020
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البناء: خفايا وكواليس


خفايا
قالت مصادر على صلة بملف العلاقة بين رئيس الحكومة وجمعية المصارف إن اكتمال نصاب التعيينات في مصرف لبنان بتشكيل المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أنتج مناخاً مصرفياً جديداً يتعامل بجدّية مع رئيس الحكومة، بعدما كان الرهان المصرفي على فوز حاكم المصرف بالحفاظ على التفرّد بالملفات المالية والمصرفية.

 


كواليس

توقعت أوساط المبعوث الأممي في اليمن أن تترك التطورات العسكرية الأخيرة آثاراً على تعامل الأطراف الإقليمية مع مساعي الحل التي طرحها المبعوث الأممي وتتضمن إعادة تشغيل مطار صنعاء وميناء الحديدة وكانت السعودية والإمارات تراهنان على معارك الجوف ومأرب لفرض توازنات جديدة تعدل بنود التفاوض وجاءت التطورات الميدانية معاكسة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يستغرب دبلوماسي غربي، عدم تحديد دول عربية، ذات تأثير، أي موعد لمسؤول كبير لزيارتها، كما كان أعلن منذ أربعة أشهر؟


غمز
تختلف تقديرات المصرفيين حلو توافر ملاءة في المصارف، وفي أية حدود ونسب، قبل الإعلان عن إجراءات إعادة الثقة.


لغز
حسمت الاجتماعات الأمنية البعيدة عن الأضواء، في الأيام القليلة الماضية نقاطاً كثيرة كانت عالقة، في ما خص مواجهة مخطط الاضطرابات!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

عُلم أنّ نائب «حزب الله» في بيروت حاول تلطيف أجواء اجتماع نواب العاصمة الذي خصص لبحث الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة في وسط بيروت، رافضاً توجيه الإتهام للمجموعات التي تدور في فلك «الحزب».

 

أكد عضو كتلة نيابية في مجلس خاص أنّ قرار وزير الداخلية بوقف سير الدراجات النارية ليلاً في بيروت اتُّخذ بعد تأمين «الغطاء السياسي» المسبق له.

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