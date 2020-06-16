من هم المتورطون؟ .. هذا ما كشفته المداهمات في طرابلس

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الديار: اذا كان بعض المتورطين في الاحداث خرجوا من «بيئة» حزب الله، وحركة امل، قد تحركوا دون توجيهات حزبية ، فان المعلومات المؤكدة تشير الى ان تورط مجموعات تابعة لبهاء الحريري في احداث الشغب، وجزء من المداهمات التي حصلت في مدينة طرابلس بالامس استهدفت عددا من الشبان التابعين «للمنتديات» التي يديرها المحامي نبيل الحلبي، وقد اعلنت قيادة الجيش ان عدد الموقوفين بلغ 36، وعلم ان المداهمات ستتوسع لتشمل بيروت والضواحي،حيث تم حظر مرور الدراجات النارية في محيط وسط بيروت من الخامسة مساء الى السادسة صباحا.