مبروك المصالحة الدرزية... وهذا ما تم بحثه في الاجتماع برعاية بري!

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بعد انتهاء مأدبة عشاء المصالحة الدرزية يين رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان يرافقه الوزير السابق صالح الغريب ورئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في دارته في عين التينة، ردّ جنبلاط على سؤال: "منقول مبروك؟" بالقول: "نعم".

واكّد حسن خليل انّ "اللقاء بين جنبلاط وأرسلان برعاية برّي جرى البحث فيه بشؤون طائفة الموحدين الدروز واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة لمناقشة كل القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الطائفة الدرزية ومعالجة ذيول الحادثة المؤلمة".