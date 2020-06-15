A + A -

مقدمة نشرة أخبار OTV - الإثنين 15 حزيران 2020

على طريقة نجحت العملية بس مات المريض يتعاطى المجتمع الدولي مع لبنان . يتباهى اركان في الادارة الاميركية بنجاح العقوبات والمفجع اكثر ان هناك مسؤولا اعتبر ان هذه العقوبات هي من باب التضامن مع الشعب اللبناني . اذا كان هذا هو التضامن فكيف يكون اذن التطاحن ؟؟ نجحت العملية بس مات المريض . رئيس الحكومة يقول ان حسابات واموال اللبنانيين في المصارف باتت مجرد ارقام لكنه يطمئن بأنها محفوظة بعيدا عن متناول اصحابها في الوقت الراهن والمستقبل المرهون ربما لابعاد صيبة العين عنها ..







المواجهة بين الحاكم والحكومة مستمرة ولو مستترة بينما الصدام بين المصارف والحكومة عالمكشوف تعا شوف . المصارف تشن اعنف حملة على فريق دياب الحكومة : عاطلون عن العمل يخططون لمستقبل لبنان في السراي .







الحكومة تلوذ بالحزب والحاكم يلوذ بالحركة والمواطن يعوذ بالله ويرفع يديه بحركة : لا حول ولا دولة ..







بدانا بضريبة الواتساب وانتهينا بضربة الseven و up للدولار ..بدأنا بحراك وانتهينا بفوضى ونقف على شفير فتنة ونتأرجح على لهيب وسعير محنة .







الارقام مثل البلد : منقسمة وغير موحدة , تفلت اسعار وجنون دولار وشائعات واخبار , صرافين ومرابين , مشعوذين وعرافين . شارع ينزل ضد دياب وشارع ضد سلامة وشارع ضد الشرعية . اصابع الانكشارية والباشي بوزق تلعب بأمن طرابلس والشمال وتحاول نقل مشهد ساحة النور الى خنادق العتمة والمحرك يكاد يعلن عن نفسه بلا حياء ولا استحياء .







نجحت العملية بس مات المريض..







جنبلاط يرى الاولوية في التحالف مع بري والحريري وترتيب البيت الدرزي ومصالحة ارسلان بمسعى من الحاذق الماهر المحنك النبيه لتصفية ذيول قبرشمون والاهم : يتبرأ من القرار 1559 والمنادين به . الحريري يعلن فك الارتباط مع الجناح المسيحي في 14 اذار ويشدد على وحدة المسلمين ويجدد شباب الحلف الرباعي مع بري وجنبلاط وفرنجية وينأى بنفسه كما جنبلاط عن القرار 1559 .







قبل العام 2005 كان قانون محاسبة سوريا انطلاقا من لبنان اليوم قانون قيصر لمعاقبة لبنان انطلاقا من سوريا .







خنق لبنان وشنق سوريا .







اما الجوع واما الخضوع . اما التطويع اوما التركيع . هدأت في اليمن وخمدت في العراق لكن انفجرت في سوريا وتوترت في لبنان وتحركت السكين في فلسطين ..







تركيا تسعى للحلول مكان السعودية . تتجاوز اتفاق سوتشي , تبدل قواعد الاشتباك في شمال سوريا وتنتشي بنصر مؤقت احرزته في ليبيا انتقاما لهزيمة منيت بها على يد الطليان منذ اكثر من 100 عام . ترجح كفة السراج الاخواني على حفتر المدعوم من سلمان وبوتين وتقف على حدود مصر التي ازاحت صديقها محمد مرسي الذي لم يصمد في الكرسي اكثر من سنة ..







بعد 17 عاما على احتلال العراق و9 اعوام على فتنة سوريا يطرح الاميركيون مجددا المعادلة - الشروط الاتية على سوريا : تعديل السلوك او تبديل النظام . هذه مقولة سمعها اللبنانيون والسوريون ولم تمش يومها . معادلة موازية : انسحاب اميركي من العراق يقابله انسحاب ايراني من سوريا . لكن الهدف الابعد والاصعب هو لبننا لاستفراد المقاومة وقطع شريان مددها الرئيسي وعزلها عن مداها الحيوي







من الان وحتى الانتخابات الاميركية وما بعدها الى الانتخابات السورية باتت الساحتين السورية واللبنانية ساحة واحدة . عودة الى وحدة المسار وترابط المصير . في الظاهر هي مسألة ليرتين . في الباطن هي مسألة نظامين .







في العام 2003 تم احتلال العراق بذريعة وجود سلاح دمار شامل وعاشت الكذبة .







اليوم يتم تجويع شعبين بسلاح الدولار القاتل وستموت الكذبة .







الدولار يغوي الصغار لكنه لا يخيف الاحرار