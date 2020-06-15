living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد تحرير الرهائن في عرسال... بيان للجيش يكشف التفاصيل

15
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقاً ببيانها السابق عن تحرير رهائن في بلدة بريتال، يهم قيادة الجيش – مديرية التوجيه توضيح ملابسات القضية بعد إجراء التحقيقات مع أحد الخاطفين الموقوفين والمخطوفين المحررين، إذ تبين أن المخطوفين الـــ23 الذين حرروا يوم أمس الأحد، كانوا يزمعون الهرب بحراً إلى إحدى الدول الأوروبية وبعد فشل مسعاهم، تدخل أحد الوسطاء الذي أرشدهم إلى المدعو(ح.ب) وهو لبناني، بحجة أنه يستطيع مساعدتهم على الهرب، فاستدرج أول مجموعة وهي 8 أشخاص منذ نحو أسبوعين إلى بلدة بريتال واحتجزهم في أحد المنازل، وقام بتقييد أرجل الرجال بسلاسل معدنية، ثم مجموعة ثانية من 15 شخصاً منذ ثلاثة أيام إلى منزل آخر، وبعد توافر المعلومات لمديرية المخابرات وجمع المعطيات اللازمة، دهمت قوة خاصة أول منزل وتمكنت من تحرير المخطوفين وتوقيف اللبناني (ح.ب)، الذي اعترف بوجود مجموعة أخرى من المخطوفين في منزل آخر، فتمت مداهمة المكان وتحرير المخطوفين وإصابة أحد الخاطفين وهو السوري الملقب "بالشقور" الذي توفي لاحقاً، فيما تمكن الآخر من الهرب وهو لبناني. ولا يزال التحقيق جارياً معهم، فيما تتم ملاحقة اللبناني الفار والوسيط.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout