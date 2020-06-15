بالصورة - خرجت من منزلها لتبحث عن عمل ولم تعد حتى الساعة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:" تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة زينة عبد الكريم حامد (مواليد 1994، مكتومة القيد)، التي غادرت بتاريخ 13/6/2020، منزلها الزوجي الكائن في محلة كواع القبة، متوجهة للبحث عن عمل في مدينة طرابلس، ولم تعد حتى تاريخه، علما أن جهازها الخلوي مقفل بشكل دائم.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة باب التبانة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 389992-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".