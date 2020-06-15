ما حقيقة الاخبار والتقارير حول انسحاب الأمم المتحدة من لبنان؟

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ردت الأمم المتحدة على "بعض التكهنات التي نشرت خلال الأيام الماضية في بعض وسائل الاعلام حول إمكانية انسحابها من لبنان"، ونفت هذه التكهنات مؤكدة أن لا أساس لها.





وأكدت أنها لا تخطط لوقف عملياتها أو لإجلاء موظفيها من لبنان، "بل على العكس، إن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر أنشطتها وعملياتها مستمر ويزداد بوتيرة أسرع بغض النظر عن التحديات التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا المستجد."





وشددت على أن منظمة الأمم المتحدة في لبنان ملتزمة بمواصلة دعمها للبنان وشعبه خلال هذه المرحلة التي تكتنفها تحديات جمة.