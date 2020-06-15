وقفة احتجاجية لموظفي شركتي الخلوي في الشيفروليه.. ومهلة 48 ساعة

ينفذ موظفو شركتي الخلوي وقفة احتجاجية للاعتراض عى الامور العالقة بين الشركتين ووزارة الاتصالات .



وأكدوا أنه إذا لم يتم دفع الرواتب سيكون هناك تصعيد.

والقى نقيب موظفي قطاع الخليوي شربل نوار كلمة جاء فيها:

اعتصامنا اليوم هو لرفع الصوت ، والاضاءة على ازمة قطاع الخلوي ، الذي يعتبر احد اهم مداميك الاقتصاد الوطني والذي اصبح مهددا" بالشلل والعجز ...

جئنا لنقول لكل المسؤولين الذين يهمهم هذا القطاع ، ان الاستمرار على هذا المنوال بادارة القطاع لم يعد ممكنا" ، وبالتالي يجب الاسراع والحسم وايجاد الحلول لكل الامور العالقة واهمها التأخر في دفع رواتب الموظفين وتكراره منذ ثلاثة اشهر ...

هذا القطاع لم يعد يتحمل ... العديد من محطات الارسال تتوقف عن البث يوميا" بسبب فقدان مادة المازوت .. ويضطر الموظفون الى تعبئتها من خزانات المحطات الاخرى بالغالونات وينقلونها على حسابهم وفي سياراتهم الخاصة ...

سيارات موظفي الصيانة بلا بنزين ، والموظفون يذهبون الى المحطات بسياراتهم ...

هناك الكثير من التساؤلات حول عدم السماح بعودة الموظفين الى مزاولة عملهم من مكاتبهم اسوة ببقية القطاعات ... هل بسبب عدم جهوزية الخدمات اللوجيستية داخل الابنية او لاسباب اخرى ؟؟؟؟

الموظفون يواصلون عملهم ليلا" نهارا" من منازلهم دون انقطاع ...

لقد استطاع موظفوا الخلوي المحافظة على عمل الشبكات وتأمين الخدمات على مدار الساعة لكل القطاعات الصحية والامنية والتربوية وغيرها .. رغم الظروف الصعبة وازمة وباء كورونا ورغم المخاطر واظب هؤلاء الموظفون على عملهم ...

لذلك نسأل : هل هكذا يكافأ الموظفون ؟؟؟

انتم ايها الموظفون الابطال .. الشجعان .. فأنتم الجنود المجهولون الذين يجب ان ترفع لهم القبعات ... وانتم من يجب ان يصفق لهم تحية وتقديرا" .

جئنا اليوم لنطلق صرخة تحذير مدوية ، نطلقها باسم 2000 موظف ، باسم 2000 عائلة تعاني من دون رواتب ، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة ...

جئنا لنعطي فرصة 48 ساعة ، لكل المعنيين ، لدفع رواتب الموظفين ، والا سوف نلجأ الى التصعيد بكل الوسائل التي كفلها الدستور والقانون وصولا" لتحقيق المطالب ..

جئنا نطالب جميع المعنيين بالاسراع في حل مشكلة التفويض لمجالس الادارة لما له من انعكاس على عمل الشركات والموظفين والنهوض من حال الشلل التي تعاني منها الشركات على كل الصعد ...

جئنا نطالب بالسماح للموظفين بالعودة لعملهم من مكاتبهم اسوة بباقي القطاعات مع المحافظة على قواعد السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي ..

جئنا نطالب كل المعنيين بالافراج عن مستحقات الموظفين المتراكمة عن الاعوام السابقة ، ونؤكد اننا لن نتهاون او نساوم على حقوقنا ومستحقاتنا مهما كانت الصعوبات ...

وختاما" ايها الزملاء والحضور الكريم ،

نؤكد مرة جديدة حرصنا الشديد على هذا القطاع ، ونجاحه ، واستمراريته في المساعدة في عملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والصحي ...

سيبقى الموظفون والنقابة في طليعة المدافعين عن هذا القطاع ... ونعاهد اللبنانيين اننا سنستمر بتأمين الخدمات لهم رغم كل الظروف والصعوبات ...

آملين ان تتحقق المطالب في القريب العاجل ...

ولكم جزيل الشكر على حضوركم ومشاركتكم والى لقاءات اخرى .

نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان