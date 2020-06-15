يسرق السيّارات ليبيعها ... ويشتري بثمنها المخدّرات!

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة سيارات ضمن مناطق مختلفة من قضاء زحلة، وادّعاء عدد من المواطنين -لدى مخفر المعلّقة في وحدة الدرك الإقليمي- ضدّ مجهول بجرم سرقة سياراتهم.

ونتيجةً للاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة والمتابعة الحثيثة، التي قام بها عناصر المخفر، تمكّنوا بتاريخ 14/06/2020، من توقيف المشتبه به، ويدعى:

م. ن. (مواليد عام 1989، سوري)

بجرم سرقة سيارات، وتعاطي المخدرات، وإقامة منتهية الصلاحية.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة عددٍ من السيارات من زحلة وبيروت بهدف بيعها من أجل الحصول على المال لشراء المخدرات وتعاطيها.

أودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.